Обнаруженная известным блогером TUM APISAK запись в базе данных UserBenchmark таила чуть больше интригующей информации, чем могло показаться на первый взгляд. Таинственный процессор AMD в исполнении Socket AM4 был испытан в материнской плате ASRock B550 Taichi на базе только что представленного набора логики AMD B550.

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Источник изображения: UserBenchmark

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В маркировке процессораяпонские блогеры разглядели признаки его принадлежности к семейству Renoir, которое до сих пор предлагалось только в мобильном сегменте. Процессор имеет восемь ядер, его рабочие частоты варьируются от 3.0 до 4.0 ГГц. Основное препятствие на пути Renoir в массовый сегмент настольного рынка – достаточно крупный кристалл со встроенной графикой, который делает его дорогим в производстве. Скорее всего, в базе данных наследил какой-то инженерный образец, которому не суждено стать серийной моделью.