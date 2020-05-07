По данным ресурса DigiTimes, в апреле Foxconn Technology Group увеличила выручку до $12,72 млрд, что на 9,6% больше мартовского показателя, и на 0,3% больше выручки апреля прошлого года. За первых четыре месяца текущего года выручка компании упала на 8,74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: Apple Insider

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Подразделение Foxconn, выпускающее компьютеры и планшеты, сильнее сего увеличило выручку при переходе от марта к апрелю, вторым по величине прироста оказалось серверное направление, умные потребительские устройства увеличили выручку слабее всего.

Избегая прямых упоминаний Apple, компания осторожно намекает, что один из представивших в середине апреля новый смартфон клиентов наблюдает высокие темпы роста заказов на его поставку. Ясно, что речь идёт об iPhone SE, который был тепло принят публикой и обозревателями. Прочие клиенты Foxconn, по некоторым прогнозам, могут отказаться от своевременного анонса смартфонов в этом году, и это чревато снижением выручки компании.