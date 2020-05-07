Принято считать, что на волне экономии средств потребителями, вызванной пандемией коронавируса, в этом году серьёзно пострадает рынок смартфонов. Исследование Strategy Analytics говорит о том, что в первом квартале текущего года надвигающийся кризис затронул производителей смартфонов в разной степени.

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Источник изображения: Strategy Analytics

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Например, китайской Xiaomi удалось не только удержать объёмы продаж смартфонов на уровне первого квартала прошлого года (27,5 млн штук), но и достичь на падающем глобальном рынке рекордной для себя доли в 10%. В целом, мировой рынок смартфонов в первом квартале сжался на 17%. На рынке Западной Европы, где продукция Xiaomi два с половиной года назад вообще не была представлена, марка сейчас занимает четвёртое место, уступая только Samsung, Huawei и Apple. Эксперты утверждают, что Xiaomi помогает широкая география продаж и упор на онлайн-каналы реализации своей продукции.