Сейчас всё внимание общественности обращено на новые процессоры Intel Comet Lake-S, но с точки зрения разгонного потенциала они вряд ли чем-то порадуют энтузиастов, ведь из зрелого 14-нм техпроцесса компания и так уже выжала все соки. Зато процессоры AMD Matisse продолжают использоваться оверклокерами для обновления модельных рекордов. Китайский энтузиаст Takukou обновил рекорд wPrime 1024M среди моделей с 16 ядрами (26,801 секунды), разогнав процессор Ryzen 9 3950X до 5610 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Takukou

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Иллюстрация демонстрирует своеобразный подход автора к решению вопроса с образованием конденсата на материнской плате и окружающих компонентах при использовании жидкого азота. Он сделал окно в листе теплоизолирующего материала, в которое подаётся жидкий азот, и организовал обдув для быстрого отведения возникающего пара.

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Источник изображения: HWBot, Takukou

В тесте GPUPI for CPU 100M процессор занял первое место в модельном зачёте с результатом 4,680 секунды при частоте 5501 МГц. В тесте SuperPI 1M первое место в модельном зачёте удалось занять с результатом 6,946 секунды при частоте процессора 5851 МГц.