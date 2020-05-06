Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

UMIDIGI A7 Pro представлен официально: Helio P23, Quad-камера, 128 ГБ ПЗУ и цена до 150 долларов

+
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Компания UMIDIGI, несмотря на пандемию, анонсировала новый бюджетный смартфон. После премьеры модели S5 Pro производитель презентовал устройство под названием UMIDIGI A7 Pro. Новинка стала преемницей телефона начального уровня A5 Pro. Смартфон поступит в продажу 26 мая 2020 года. Точная цена пока что не называется, но есть информация, что модель будет стоить менее 150 долларов.



Новинка оснащена четырёхмодульной основной камерой, чем могут похвастаться далеко не все представители данной ценовой категории. Главный и широкоугольный оптические модули имеют разрешение по 16 Мп. Угол обзора «ширика» составил 120 градусов. Также имеется пара 5-мегапиксельных датчиков изображения. Их задачей является макросъёмка с расстояния 2 см и анализ глубины резкости для размытия заднего фона.



Производитель заявляет о поддержке ночного режима и функции автоматического распознавания сценариев съёмки на базе ИИ для настройки параметров экспозиции. Фронтальная камера в UMIDIGI A7 Pro представлена 16-мегапиксельным датчиком изображения.



На тыльной панели вместе с прямоугольной площадкой камеры расположен биометрический сканер. Спереди установлен дисплей формата Full HD+. Он характеризуется разрешением 2340 х 1080 точек, диагональю 6,3 дюйма и выполняется по технологии LTPS. Соотношение сторон – 19,5 к 9.



Вычислительным центром UMIDIGI A7 Pro выступил 8-ядерный мобильный процессор MediaTek Helio P23 с пиковой частотой 2,0 ГГц. В программном обеспечении AnTuTu v8 смартфон набирает порядка 123 000 «попугаев», что на треть больше по сравнению с предшественником. Однокристальная система дополняется 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x.



Накопитель имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от модификации. Также в состав новинки вошла аккумуляторная батарея ёмкостью 4150 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.



Каркас смартфона изготовлен из металла, а тыльная и лицевая панели прикрыты 2,5D-стеклом. В арсенал устройства вошли порт USB-C, тройной слот для карты памяти и SIM-карт, Bluetooth 4.0. UMIDIGI A7 Pro работает под управлением операционной системы Android 10 без дополнительного программного обеспечения и поддерживает работу в сетях 4G VoLTE. Габаритные размеры составили 158,7 х 74,9 х 8,5 мм и при массе 212 г.



Как отмечалось в начале заметки, UMIDIGI A7 Pro поступит на мировой рынок 26 мая 2020 года по цене ниже 150 долларов. Покупателям модель будет доступна в расцветках Cosmic Black и Ocean Blue. Страница, посвящённая смартфону, уже появилась на AliExpress, поэтому можно добавить новинку в корзину, чтобы не пропустить скидку.



В завершение отметим, что китайская компания устраивает розыгрыш в честь запуска смартфона. Десять счастливчиков получат бесплатно UMIDIGI A7 Pro. С условиями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

umidigi
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

UMIDIGI A7 Pro представлен официально: Helio P23, Quad-камера, 128 ГБ ПЗУ и цена до 150 долларов
+
Более доступные модели Intel Comet Lake-S будут представлены 27 мая
1
Причуды самоизоляции: старый системный блок превратили в кукольный дом для Лизы Су
2
HiSilicon удалось войти в десятку крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции
+
В этом году ASRock будет выживать за счёт серверных заказов
4
Ломаные линии: вскрыты коробки с процессорами Intel Comet Lake-S
20

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 64
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 74
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
32
Инженерный Core i7 Skylake за 5000р с Aliexpress - покупаем правильно
43
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре F1 2019 - тест с 6 видеокартами
27
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь
16
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
26

Сейчас обсуждают

Катерина Стец
16:38
неа, это ты своего любовника защищаешь, который несет какую-то ахинею
NVIDIA Ampere будет только один год - NVIDIA Hopper готовят к запуску в 2021-м, сообщила Digitimes
foetopsy
16:38
Maximus XII Hero 400 бакарей(без ндс и тд),ну собственно так и выйдет в РФ
Появились первые розничные цены материнских плат Intel LGA1200 на наборе системной логики Z490
Rimm
16:37
...если исправят, во всяком случае не сегодня и не завтра
Samsung продала свыше 230 000 складных Galaxy Z Flip за месяц
Катерина Стец
16:37
везде.
NVIDIA Ampere будет только один год - NVIDIA Hopper готовят к запуску в 2021-м, сообщила Digitimes
Катерина Стец
16:37
так у меня с 2018 года 2080 стоит и все перечисленные тобой игры она в легкую вытягивает,о чем ты кукарекаешь нищий гей я не пойму
NVIDIA Ampere будет только один год - NVIDIA Hopper готовят к запуску в 2021-м, сообщила Digitimes
Катерина Стец
16:36
а во что играют такие тупорылые кретины как ты?
NVIDIA Ampere будет только один год - NVIDIA Hopper готовят к запуску в 2021-м, сообщила Digitimes
Saint_Diver
16:36
8+4 — интересно у тебя двухканал работает…
Последнее обновление Red Dead Redemption 2 значительно повысило графику игры без ущерба для производительности
yurius
16:32
Поддержу японцев и тоже не буду переживать.
Scythe не особо переживает по поводу совместимости с LGA 1200
Saint_Diver
16:30
Если бы ты мог нормально прослеживать причинно-следственные связи, то не молол бы ерунды вроде «…цель не повысить цены, а чтоб продать большему количеству людей…» Если бы у Интела была цель «продать ...
Появились первые розничные цены материнских плат Intel LGA1200 на наборе системной логики Z490
hihimik
16:30
Не жуя не понял, но очень интересно.
NVIDIA Ampere будет только один год - NVIDIA Hopper готовят к запуску в 2021-м, сообщила Digitimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем