UMIDIGI A7 Pro представлен официально: Helio P23, Quad-камера, 128 ГБ ПЗУ и цена до 150 долларов
Компания UMIDIGI, несмотря на пандемию, анонсировала новый бюджетный смартфон. После премьеры модели S5 Pro производитель презентовал устройство под названием UMIDIGI A7 Pro. Новинка стала преемницей телефона начального уровня A5 Pro. Смартфон поступит в продажу 26 мая 2020 года. Точная цена пока что не называется, но есть информация, что модель будет стоить менее 150 долларов.
Новинка оснащена четырёхмодульной основной камерой, чем могут похвастаться далеко не все представители данной ценовой категории. Главный и широкоугольный оптические модули имеют разрешение по 16 Мп. Угол обзора «ширика» составил 120 градусов. Также имеется пара 5-мегапиксельных датчиков изображения. Их задачей является макросъёмка с расстояния 2 см и анализ глубины резкости для размытия заднего фона.
Производитель заявляет о поддержке ночного режима и функции автоматического распознавания сценариев съёмки на базе ИИ для настройки параметров экспозиции. Фронтальная камера в UMIDIGI A7 Pro представлена 16-мегапиксельным датчиком изображения.
На тыльной панели вместе с прямоугольной площадкой камеры расположен биометрический сканер. Спереди установлен дисплей формата Full HD+. Он характеризуется разрешением 2340 х 1080 точек, диагональю 6,3 дюйма и выполняется по технологии LTPS. Соотношение сторон – 19,5 к 9.
Вычислительным центром UMIDIGI A7 Pro выступил 8-ядерный мобильный процессор MediaTek Helio P23 с пиковой частотой 2,0 ГГц. В программном обеспечении AnTuTu v8 смартфон набирает порядка 123 000 «попугаев», что на треть больше по сравнению с предшественником. Однокристальная система дополняется 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x.
Накопитель имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от модификации. Также в состав новинки вошла аккумуляторная батарея ёмкостью 4150 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.
Каркас смартфона изготовлен из металла, а тыльная и лицевая панели прикрыты 2,5D-стеклом. В арсенал устройства вошли порт USB-C, тройной слот для карты памяти и SIM-карт, Bluetooth 4.0. UMIDIGI A7 Pro работает под управлением операционной системы Android 10 без дополнительного программного обеспечения и поддерживает работу в сетях 4G VoLTE. Габаритные размеры составили 158,7 х 74,9 х 8,5 мм и при массе 212 г.
Как отмечалось в начале заметки, UMIDIGI A7 Pro поступит на мировой рынок 26 мая 2020 года по цене ниже 150 долларов. Покупателям модель будет доступна в расцветках Cosmic Black и Ocean Blue. Страница, посвящённая смартфону, уже появилась на AliExpress, поэтому можно добавить новинку в корзину, чтобы не пропустить скидку.
В завершение отметим, что китайская компания устраивает розыгрыш в честь запуска смартфона. Десять счастливчиков получат бесплатно UMIDIGI A7 Pro. С условиями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке.
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