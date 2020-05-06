По итогам первого квартала текущего года, как отмечает компания IC Insights, дочерней структуре Huawei по имени HiSilicon удалось войти в десятку крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции в мире. Рейтинг учитывает выручку, полученную компаниями в отчётном периоде. В случае с HiSilicon сумма выручки составила $1,7 млрд, за год увеличившись на 54%.

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Источник изображения: IC Insights

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Сопоставимыми темпами выручки в первом квартале могла похвастать только занимающая третье место компания TSMC. Китайской же компании HiSilicon впервые удалось попасть в десятку лидеров, она замыкает её, хотя год назад могла претендовать только на 15-е место. На девятом месте оказалась NVIDIA с годовым приростом выручки на 37%, но она и до этого была близка к попаданию в десятку, поскольку год назад занимала 11-е место.

Прорыв обеих компаний в десятку лидеров стал возможен, помимо прочего, за счёт снижения цен на память и спроса на отдельные категории электронных компонентов. Десятку лидеров на этом фоне покинули Infineon и Kioxia (бывшая Toshiba Memory). Если вернуться к HiSilicon, то в прошлом году она формировала 14% выручки TSMC, поэтому присутствие в десятке лидеров обеих компаний является их совместным достижением.