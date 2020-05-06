В этом году ASRock будет выживать за счёт серверных заказов
Те производители материнских плат, которые уделяли достаточно внимания серверному рынку, в этом году могут оказаться в выигрыше, поскольку настольный сегмент будет в упадке, а вот серверные компоненты будут пользоваться стабильным спросом до конца года. Примером, как отмечает сайт DigiTimes, может служить компания ASRock, чья чистая прибыли в первом квартале выросла на 91,7% в годовом сравнении именно за счёт специализации на серверных заказах.
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рекламаПрофильное подразделение ASRock, которое выпускает серверные материнские платы, как отмечает источник, заказами обеспечено до конца текущего года. Во втором квартале выручка и прибыль ASRock продолжат расти, ведомые спросом на серверные компоненты.
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