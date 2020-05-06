Гонконгский сайт XFastest оказался в числе тех ресурсов, до которого образцы процессоров Intel Comet Lake-S добрались своевременно. Это позволяет использовать глаза очевидцев для взгляда на сам набор обозревателя, который Intel распространяла среди представителей прессы, согласившихся на подписку о неразглашении.

реклама

Источник изображения: XFastest

реклама

Большая тёмно-синяя коробка в форме параллелепипеда вместила сразу два процессора, Core i9-10900K и Core i5-10600K, причём каждый из них сохранил индивидуальную упаковку.

реклама

Источник изображения: XFastest

Флагманский Core i9-10900K ушёл от непрактичной упаковки в форме додекаэдра, но его коробка всё равно играет сложными гранями и ломаными линиями.

реклама

Источник изображения: XFastest

реклама

«Игра случается и не случается, а всё хорошее и есть игра», - примерно так в изложении классика советской эстрады звучал бы лозунг Intel, подобранный для процессоров Comet Lake.

Источник изображения: XFastest

Обозревателям достанутся серийные экземпляры процессоров Core i9-10900K и Core i5-10600K – точно такие же в конце месяца поступят в продажу.

Источник изображения: XFastest

Отличить процессор в исполнении LGA 1200 (на фото справа) по оборотной стороне можно не только за счёт большего количества контактных площадок, но и благодаря иной компоновке микроэлектронных элементов в центральной части подложки. Предварительная дата публикации обзоров этих процессоров – 20 мая, если её не перенесут из-за сложностей, вызванных коронавирусом.