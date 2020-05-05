Японские компании ударят по коронавирусу четырёхдневной рабочей неделей
Средства индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, разведение персонала по разным сменам – все эти меры по защите от распространения коронавируса многие компании мира уже применили на практике. Как сообщает Nikkei Asian Review, в Японии местные производители электроники готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю для сокращения потребности персонала в ежедневном перемещении к месту работы и обратно.
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рекламаРасчёт прост – многие сотрудники японских предприятий даже в условиях пандемии не имеют иной возможности добраться до работы, кроме как воспользоваться общественным транспортом. Нахождение в нём, особенно в часы пик, подвергает пассажиров повышенному риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Toshiba и Renesas Electronics для производственного персонала предприятий в Японии с мая-июня введут четырёхдневную рабочую неделю, чтобы уменьшить количество поездок персонала в общественном транспорте.
Общий фонд рабочего времени на неделе при этом останется неизменным – просто в оставшиеся четыре дня персонал будет работать больше. За пятый день, который раньше был рабочим, сотрудники будут получать более 80% оклада. Для инженерного персонала будут введены послабления – исчезнет требование находиться на рабочем месте определённое количество часов в неделю. В офис нужно будет приезжать только по необходимости, остальная работа будет вестись на дистанционной основе.
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