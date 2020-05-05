Китайские источники недавно сообщили, что Samsung удалось получить контракт на выпуск высокопроизводительных графических решений NVIDIA по 5-нм технологии, но тайваньское издание DigiTimes в своём ежедневном дайджесте поведало, что TSMC останется ключевым подрядчиком NVIDIA по выполнению будущих заказов.

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Источник изображения: Samsung Semiconductor

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Таким образом, и 7-нм, и 5-нм графические процессоры NVIDIA продолжат выпускаться на мощностях TSMC. Это не значит, что Samsung будет обделена подобными заказами, просто основной объём продукции будет сходить с конвейера TSMC. С высокой степенью вероятности можно говорить о том, что Samsung будет выпускать для NVIDIA процессоры Tegra нового поколения, используя для этого 8-нм технологию. Некоторые источники даже считают, что и часть графических процессоров Ampere будет выпускаться по этой технологии на предприятиях Samsung.