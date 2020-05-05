Статистика немецкого интернет-магазина MindFactory.de не перестаёт удивлять. Доля процессоров AMD в апрельской структуре продаж превысила 90%, а ещё один интересный аспект теперь уже традиционно освещает ресурс 3DCenter. Как выясняется, покупатели видеокарт в апреле проявили повышенную активность, в результате чего в интернет-магазине MindFactory они увеличились на 46% по сравнению с мартом и на 29% по сравнению с январём.

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Источник изображения: 3DCenter

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Видеокарты на базе графических процессоров AMD в апреле продавались на 44% лучше, чем в марте. Продукция NVIDIA прибавила на 48%. В показателях выручки продажи видеокарт всех марок увеличились на 50% по сравнению смартом, на 45% по сравнению с январём. Немного выросла и средняя цена реализации – на 2,7% в последовательном сравнении, на 12,3% по сравнению с первым месяцем этого года.

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Источник изображения: 3DCenter

Словом, сказывается впечатление, что на рынке Германии сохраняющиеся меры по самоизоляции вынудили любителей игр активно закупаться новыми видеокартами. Перевес продуктов нового поколения только увеличился – представители архитектуры NVIDIA Turing в апреле заняли 92% в своей категории, в случае с AMD Navi показатель вырос до 80,4%. Имел место и феномен популярности видеокарт поколения AMD Polaris – их объёмы продаж в апреле тоже выросли. Например, по Radeon RX 580 объёмы реализации выросли по сравнению с мартом почти вдвое. Высокий спрос на Polaris на квартальной отчётной конференции упоминала и глава AMD Лиза Су (Lisa Su).