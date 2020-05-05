Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Немецкая весна: объёмы продаж видеокарт в апреле выросли в полтора раза

+
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Статистика немецкого интернет-магазина MindFactory.de не перестаёт удивлять. Доля процессоров AMD в апрельской структуре продаж превысила 90%, а ещё один интересный аспект теперь уже традиционно освещает ресурс 3DCenter. Как выясняется, покупатели видеокарт в апреле проявили повышенную активность, в результате чего в интернет-магазине MindFactory они увеличились на 46% по сравнению с мартом и на 29% по сравнению с январём.

реклама

Источник изображения: 3DCenter

реклама

Видеокарты на базе графических процессоров AMD в апреле продавались на 44% лучше, чем в марте. Продукция NVIDIA прибавила на 48%. В показателях выручки продажи видеокарт всех марок увеличились на 50% по сравнению смартом, на 45% по сравнению с январём. Немного выросла и средняя цена реализации – на 2,7% в последовательном сравнении, на 12,3% по сравнению с первым месяцем этого года.

реклама

Источник изображения: 3DCenter

Словом, сказывается впечатление, что на рынке Германии сохраняющиеся меры по самоизоляции вынудили любителей игр активно закупаться новыми видеокартами. Перевес продуктов нового поколения только увеличился – представители архитектуры NVIDIA Turing в апреле заняли 92% в своей категории, в случае с AMD Navi показатель вырос до 80,4%. Имел место и феномен популярности видеокарт поколения AMD Polaris – их объёмы продаж в апреле тоже выросли. Например, по Radeon RX 580 объёмы реализации выросли по сравнению с мартом почти вдвое. Высокий спрос на Polaris на квартальной отчётной конференции упоминала и глава AMD Лиза Су (Lisa Su).

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты коронавирус mindfactory
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Немецкая весна: объёмы продаж видеокарт в апреле выросли в полтора раза
+
Рынок моноблоков во втором квартале ожидает заметное оживление
+
Белорусским ретроклокерам покорились новые рекорды в разгоне GeForce GTX 760
+
Преемник NVIDIA Volta пропишется в суперкомпьютерах до конца года
+
В мае можно будет купить только процессоры Intel Comet Lake серий K и KF
11
Uber внедрит автоматическую проверку наличия маски на лице водителей
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 57
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 35
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 27
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 72

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
64
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
88
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
47
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
56
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
13
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре F1 2019 - тест с 6 видеокартами
5
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
+

Сейчас обсуждают

Максим
09:06
Deep Rock Galactic абсолютно уныла без коопа
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
Kopcheniy
09:03
Да, про это шутку выпустили еще в первый день с момента анонса SE 2. https://3dnews.ru/1008626 Сам думаю, что взять на замену 1му SE - обновленный вариант или XR (как цены начнут садиться): Первый м...
iPhone SE стал лучшим бюджетным смартфоном 2020 года, победив в тестировании Google Pixel 4a
Jack Reacher
09:03
Вам то какая разница когда они выидут ,-пачка Доширака ваш потолок Может к их выходу даже на Ryzen 3 1200 OEM накопите
В мае можно будет купить только процессоры Intel Comet Lake серий K и KF
Максим
09:03
тут в комментах собрались исключительно поедатели ААА-дерьма, так что бессмыслено заводить с ними любой диалог. Они - это такой особый уровень днища, но видят себя на вершине игропрома. Не позволяйте ...
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
Kopcheniy
08:59
Пусть это останется на совести маркетологов. В любом случае - за нынешнюю цену это перебор.
iPhone SE стал лучшим бюджетным смартфоном 2020 года, победив в тестировании Google Pixel 4a
mimigen
08:59
Прежде чем ответить, надо внимательно прочесть то, что написано. В большем степени другим, чем Вам, поясню, что я не придумываю, а заявляю, что по состоянию на конец 2019 года весь процессорный рынок ...
Тестирование Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X в разгоне до 5 ГГц при поддержке системы фазового перехода
Вячеслав Зверотигр
08:59
уже не актуально.
В мае можно будет купить только процессоры Intel Comet Lake серий K и KF
Obscury
08:57
Ну блин не хватало только онлайна ссаного в игре. Надеюсь фейк и никаких «гостей из интернета» не будет.
Новые сведения об Assassin's Creed: Valhalla – кардинальные изменения в игровой системе, пиратство, собственный дом и продвинутый ИИ
Arekusei
08:56
У него на текущий момент 6700к. Выше он писал.
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
Arekusei
08:53
Какие-то стрёмные перекосы. У меня в стране локально его дешевле купить можно.(3600X) Не уж то проблемы с логистикой возникли.
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем