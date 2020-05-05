Белорусским ретроклокерам покорились новые рекорды в разгоне GeForce GTX 760
Творческий дуэт из Беларуси в составе Gumanoid и SArd решил заняться экстремальным разгоном зрелых видеокарт после длительного перерыва, и первый успех ему принесли эксперименты с видеокартой GeForce GTX 760, частоты которой удалось поднять до 1370/1435/1752 МГц.
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рекламаЖидким азотом охлаждалась не только видеокарта, центральный процессор Intel Core i9-9900K в этой связке сыграл предсказуемо значимую роль, разогнавшись до 6.6 ГГц.
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В тесте 3DMark03 видеокарта заняла первое место в модельном зачёте с результатом 139 779 баллов, в 3DMark2001 SE результат составил 169 496 баллов, в 3DMark06 - 55 840 баллов.
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