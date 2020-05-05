Преемник NVIDIA Volta пропишется в суперкомпьютерах до конца года
Исследовательский центр NERSC Министерства энергетики США на этой неделе сообщил о заключении контракта на строительство первой фазы нового суперкомпьютера Perlmutter, который будет сочетать центральные процессоры AMD EPYC семейства Milan и графические процессоры NVIDIA следующего за Volta поколения.
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рекламаСамое интересное, что контракт подразумевает поставку узлов суперкомпьютера, основанных на GPU, до конца 2020 года, а узлы на базе центральных процессоров AMD EPYC будут получены клиентом только в середине 2021 года. Подсистема хранения данных, использующая исключительно твердотельные накопители, будет введена в строй в конце текущего года.
Сейчас NERSC уже оптимизирует свои вычислительные задачи, используя имеющиеся графические процессоры NVIDIA поколения Volta. Если к концу года исследовательский центр будет готов получить их преемников, то это косвенным образом подтверждает намерения NVIDIA обновить ассортимент графических процессоров в текущем году. Об этой сделке наверняка расскажет через несколько дней глава NVIDIA во время прямой трансляции.
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