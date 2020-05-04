В условиях пандемии многие бизнес-процессы приходится менять, хотя преодолеть людские привычки будет сложно. Сфера таксомоторных перевозок столкнулась с необходимостью обеспечивать санитарно-гигиеническую безопасность как пассажиров, так и самих водителей. Пластиковые перегородки в салонах – это ещё половина дела. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на CNN, агрегатор услуг Uber намеревается автоматизировать процесс проверки наличия маски на лице водителя, и внедрить эту процедуру на некоторых рынках, включая США, в ближайшие недели.

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Источник изображения: Getty Images

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По логике вещей, подобными функциями можно наделить приложение для смартфона, которым пользуются водители. К рейсу и выполнению заявок будут допускаться те водители, кто сможет регулярно подтверждать наличие на лице медицинской маски или защитного забрала. Конечно, эффективность подобных мер будет зависеть от конкретных условий реализации – в конце концов, ничто не мешает водителю снять маску уже во время поездки, формально соблюдя формальности перед поездкой.

Распознавание лиц при ношении маски затрудняется, но разработчики биометрических способов аутентификации уже совершенствуют своё программное обеспечение. Недавно стало известно, что Apple доведёт до ума технологию Face ID, чтобы она перестала смущаться от наличия маски на лице владельца. Процедура Uber должна определять наличие маски на лице водителя, не особо заботясь об идентификации его личности.