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Linux и Chrome OS внедряют поддержку процессоров Intel Alder Lake и Rocket Lake

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Появление процессоров Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 – более отдалённая перспектива, чем выход процессоров Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200. Последние должны появиться в конце этого или начале следующего года, предложив одну из финальных итераций 14-нм техпроцесса. Ну, а в коде Chromium OS уже заложена поддержка процессоров Alder Lake, которые выйдут следом.

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Источник изображения: Chromium OS

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Для Linux поддержка Rocket Lake реализована в виде более конкретных мер - представители Intel в аннотации открыто говорят о том, что данные процессоры станут эволюционным развитием мобильных Tiger Lake.

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Источник изображения: Freedesktop.org

Это отчасти подтверждает использование архитектуры Willow Cove вычислительными ядрами Rocket Lake, а также наличие графической подсистемы семейства Intel Xe (Gen 12). Если опираться на обновление кода Linux, то последняя сможет поддерживать до трёх дисплеев одновременно. Процессорам Rocket Lake также приписывается поддержка PCI Express 4.0, USB 4.0 и Thunderbolt 4, но пока официально данная информация не подтверждается.

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Теги

intel chrome os linux lga 1200 rocket lake alder lake lga 1700
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