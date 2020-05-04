Музыка всегда приходит на помощь, когда нужно развеять скуку. А хорошую музыку нужно слушать в качественных наушниках. Компания Tronsmart в мае проведёт распродажу на AliExpress и предложит покупателям полностью беспроводные наушники со скидкой, которые не ударят по бюджету на фоне падения доходов из-за карантина.2020 года на AliExpress будут доступны наушники Tronsmart Spunky Beat и Tronsmart Onyx Neo стоимостью менее 20 долларов каждые. Обе модели смогли стать хитом продаж в 2019 году и удостоились лестных отзывов от покупателей и критиков.Tronsmart Spunky Beat получили награду AliExpress Awards. Модель оборудована чипом Qualcomm QCC3020. Он отвечает за обеспечение качественного звучания, низкого уровня потребления и снижает время задержки. Процессор компании Qualcomm способен гарантировать мощный бас и поддержку кодеков apt-X.Корпус наушников имеет защиту от воды по стандарту IPX5. Время автономной работы с учётом зарядного футляра составляет 24 часа. Кейс можно заряжать через порт USB-C либо с помощью интегрированного шнура USB-A.Модель поддерживает работу с виртуальными помощниками. Стоимость Tronsmart Spunky Beat на AliExpress с 4 по 7 мая 2020 года будет составлять 19,66 доллара с промо-кодом, который даёт скидку в размере 6 долларов.Вторая модель, Tronsmart Onyx Neo, тоже стала обладательницей награды AliExpress Awards. В основе наушников лежит тот же аудиочип Qualcomm QCC3020. Гаджет получил поддержку кодеков apt-X и сопрягается со смартфонами, которые несут на борту адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0.Время автономной работы с учётом футляра составляет 24 часа. Без кейса на полном заряде наушники могут проработать до 7 часов. К сильным сторонам гаджета можно отнести компактный дизайн и защиту от воды.Стоимость полностью беспроводных наушников с промо-кодомсоставит 18,99 доллара.