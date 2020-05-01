Xbox Series X в действии можно будет увидеть седьмого мая
В продажу игровые консоли Sony и Microsoft нового поколения поступят только осенью, но компания AMD уже сейчас связывает с ними особые надежды на улучшение финансовых результатов. На официальной странице Xbox в Twitter недавно появилась информация о готовящейся демонстрации игровых возможностей Xbox Series X, которая состоится седьмого мая.
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рекламаК демонстрации будут привлечены ведущие разработчики игр. Надо полагать, у потенциальных покупателей по итогам трансляции появится возможность сформировать представление о зрелищности игр для данной консоли, а также аппаратных возможностях новых компонентов AMD, которые базируются на графической архитектуре RDNA 2 с поддержкой трассировки лучей.
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