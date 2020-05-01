Раджа Кодури (Raja Koduri) в последние недели был занят работой, либо руководство Intel сделало ему замечание по поводу информационной политики в социальных сетях, поэтому личными твитами он давно нас не радовал. Зато графическое подразделение Intel на днях решило показать, что работа по созданию новых продуктов ведётся даже в условиях самоизоляции.

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Источник изображения: Intel

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Иллюстрации для этого, правда, были выбраны не самые полезные для имиджа корпорации Intel, которая базируется в Калифорнии с её строгими ограничениями. Джим Келлер (Jim Keller) с приспущенной маской что-то объясняет коллегам на одном из фото при личной встрече.

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Источник изображения: Intel

По соседству демонстрируется интригующий продукт, похожий по компоновке на центральный процессор продолговатой формы, а группировка микроэлектронных элементов на оборотной стороне печатной платы позволяет предположить, что изделие имеет многокристальную компоновку.

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Источник изображения: Intel

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Сам Раджа Кодури тоже засветился на фото в не очень выгодном ракурсе. Вопреки рекомендациям врачей, он не стал на период пандемии избавляться от бороды, и маску в результате носит чуть выше, чем это делает большинство людей. По крайней мере, мы можем убедиться, что в недрах Intel кипит работа, а это уже само по себе радует.