Не без гордости на квартальном отчётном мероприятии Лиза Су (Lisa Su) сообщила о том, что компания AMD уже десятый квартал подряд увеличивает свою долю рынка. Опрошенные авторами публикации на страницах блога Tech Trader Daily отраслевые эксперты заявили, что AMD во втором полугодии будет сложнее увеличивать свою рыночную долю, поскольку возникнут новые факторы противодействия.

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Источник изображения: AMD

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Прежде всего, Intel может развязать «ценовую войну». До потребительского рынка она может и не докатиться, а вот в серверном будет отчётливо ощущаться. Кроме того, мировой экономический кризис и усилия Intel по увеличению объёмов выпуска процессоров устранят дефицит продукции этой марки. Корпоративные покупатели, которые довольно консервативны в выборе платформ, предпочтут продукцию Intel. Кроме того, спрос на процессоры для ПК и серверов во втором полугодии ослабнет, что заставит Intel и AMD активнее конкурировать за покупателя. Напомним, что вчера Лиза Су заявила об отсутствии каких-либо изменений в конкурентной обстановке на рынке в данный период.