Расходы на разработки компания AMD увеличила на 18%
Форма 10-Q квартального отчёта AMD ещё раз напомнила, что за год компания увеличила расходы на исследования и разработки на 18%, с $373 до $442 млн. Из дополнительных $69 млн примерно $18 млн было направлено на премирование персонала, вовлечённого в профильную деятельность. Например, $7 млн досталось специалистам маркетинговых и управленческих структур, а непосредственно разработчики распределили между собой $10 млн.
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рекламаОсновная часть расходов была направлена на разработку новых продуктов как в клиентском, так и в серверном сегментах, а также на фронте заказных компонентов для игровых консолей. В общем, работа на будущее велась по всем направлениям.
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