Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD не исключает, что коронавирус вынудит сместить графики анонса продуктов

1
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
Лютый слив Ryzen 9 3900X - смотри цену и скидку
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Ещё вчера пресс-служба AMD сочла нужным вынести в заголовок своего твита о выходе квартальной отчётности слова о сохранении намерений выпустить процессоры с архитектурой Zen 3 и графику поколения RDNA 2 в конце 2020 года, но квартальный отчёт по форме 10-Q содержал менее эмоциональные заявления.

реклама

Источник изображения: Twitter, AMD News

реклама

На языке оригинала скупой абзац звучал так: «We continue to assess our product roadmaps to make any adjustments that may be necessary to address the geographic and market demand shifts caused by COVID-19. Also, during the first quarter of 2020, we experienced some delays in payments from customers due to the COVID-19 outbreak». Другими словами, компания продолжает следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции, и не исключает некоторых изменений в своих планах, основываясь на возможных смещениях спроса в определённых географических регионах. Кроме того, платежи некоторых потребителей из-за вспышки коронавируса доходят до компании с задержкой.

Данный комментарий был привязан к обсуждению ситуации в Китае, который в разгар мер самоизоляции продемонстрировал снижение спроса на розничном рынке из-за закрытия местных магазинов. Данную тенденцию AMD удалось нивелировать ростом спроса на рынках других стран, которые только начали погружаться в пандемию, а потому ускорили закупки необходимой продукции.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика финансы коронавирус
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD не исключает, что коронавирус вынудит сместить графики анонса продуктов
1
Средняя цена реализации клиентских продуктов AMD выросла за год на 19%
+
В каталоге Intel появилась документация по графике DG2, процессорам Rocket Lake и Alder Lake
2
AMD Polaris пользуется стабильным спросом
21
Объёмы поставок ноутбуков во втором квартале последовательно вырастут на 40%
+
AMD не считает нужным увеличивать бюджет на рекламу
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 68
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
76
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
54
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
63
4 одноранговых планки памяти против 2 одноранговых на 9900KF - сравнение производительности в играх
24
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
Реанимация SSD или вспомнить всё
16
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
10
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
6
Опыт использования mesh-системы или обзор Tenda Nova MW5-3
15

Сейчас обсуждают

Kasyan
11:30
И какой прирост был 1080 Ti>2080 Ti на старте?
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
Kasyan
11:29
Зачем тебе покупать карту, если у тебя 1080 Ti тащит?!
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
DiLouk
11:29
Как я и предполагал, они нарастили RT Cores. В разы. Тьюринг превратится в тыкву.
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
no_fate
11:28
Разумеется не будут такую видеокарту мощную выпускать, максимум +25% прироста по сравнению с предыдущим флагманом. Пока АМУДЕ не представит хоть что-то нормальное, зеленые будут в плановом режиме выпу...
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
Ромэо Джульетин
11:28
Может оказаться, а может и не оказаться, вся суть зелотовской писанины.
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
hihimik
11:27
Несколько тестовых стендов.
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
dc64dc64
11:26
В том году Куртка то же втирал адептам что всЬо будет окей оби и будет ракета , презентация меня вообще не убедила . Вспоминаем первые образцы карт самой куртки , которые он хотел первым побыстрее про...
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
Anton Gushin
11:25
Для 4к@120Hz. Поддержка HDMI 2.1
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
markz0R
11:22
зачем?
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
Артем Крутов
11:22
Какой ужас!!! Геральт не ходил в комитет опеки, не собирал кучу справок и не доказывал что будет хорошим приёмным родителем комиссии по усыновлению.
CD Projekt RED объяснила, почему в серии игр Ведьмак никогда не демонстрировались полностью обнаженные Геральт из Ривии и Цири
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем