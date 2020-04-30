AMD не исключает, что коронавирус вынудит сместить графики анонса продуктов
Ещё вчера пресс-служба AMD сочла нужным вынести в заголовок своего твита о выходе квартальной отчётности слова о сохранении намерений выпустить процессоры с архитектурой Zen 3 и графику поколения RDNA 2 в конце 2020 года, но квартальный отчёт по форме 10-Q содержал менее эмоциональные заявления.
реклама
рекламаНа языке оригинала скупой абзац звучал так: «We continue to assess our product roadmaps to make any adjustments that may be necessary to address the geographic and market demand shifts caused by COVID-19. Also, during the first quarter of 2020, we experienced some delays in payments from customers due to the COVID-19 outbreak». Другими словами, компания продолжает следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции, и не исключает некоторых изменений в своих планах, основываясь на возможных смещениях спроса в определённых географических регионах. Кроме того, платежи некоторых потребителей из-за вспышки коронавируса доходят до компании с задержкой.
Данный комментарий был привязан к обсуждению ситуации в Китае, который в разгар мер самоизоляции продемонстрировал снижение спроса на розничном рынке из-за закрытия местных магазинов. Данную тенденцию AMD удалось нивелировать ростом спроса на рынках других стран, которые только начали погружаться в пандемию, а потому ускорили закупки необходимой продукции.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила