Ещё вчера пресс-служба AMD сочла нужным вынести в заголовок своего твита о выходе квартальной отчётности слова о сохранении намерений выпустить процессоры с архитектурой Zen 3 и графику поколения RDNA 2 в конце 2020 года, но квартальный отчёт по форме 10-Q содержал менее эмоциональные заявления.

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Источник изображения: Twitter, AMD News

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На языке оригинала скупой абзац звучал так:. Другими словами, компания продолжает следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции, и не исключает некоторых изменений в своих планах, основываясь на возможных смещениях спроса в определённых географических регионах. Кроме того, платежи некоторых потребителей из-за вспышки коронавируса доходят до компании с задержкой.

Данный комментарий был привязан к обсуждению ситуации в Китае, который в разгар мер самоизоляции продемонстрировал снижение спроса на розничном рынке из-за закрытия местных магазинов. Данную тенденцию AMD удалось нивелировать ростом спроса на рынках других стран, которые только начали погружаться в пандемию, а потому ускорили закупки необходимой продукции.