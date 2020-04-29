Квартальная отчётная конференция позволила нам узнать, что по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года расходы AMD на маркетинг и прочие административные нужды сократились с $206 до $199 млн. Год назад они не превышали $170 млн, в этом выражении очевиден прирост. Зато расходы на разработки за год выросли на 18,5% до $442 млн. Это закономерно, ведь в текущем году AMD представит несколько новинок во всех занимаемых сегментах рынка.

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Источник изображения: AMD

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Когда Лизу Су (Lisa Su) спросили на отчётном мероприятии, видит ли она какие-то изменения в конкурентной обстановке на процессорном рынке, учитывая усилия Intel по увеличению объёмов выпуска процессоров и их переводу на 10-нм технологию, она ответила отрицательно. Рынок ПК она назвала конкурентным, но не заметила каких-либо изменений как с точки зрения объёмов выпуска продукции, так и с точки зрения маркетинговых расходов.

Сильной стороной AMD, по мнению главы компании, является её способность выводить на рынок новые продукты точно в заявленный срок. Далее она сосредоточилась на перечислении успехов компании в мобильном сегменте, где только в этом году количество моделей ноутбуков на основе процессоров AMD превысит 135 наименований. Свои конкурентные позиции в мобильном сегменте AMD считает очень сильными, а платформу – самой лучшей как с точки зрения быстродействия, так и по функциональным возможностям. Данный потенциал компания сможет легко превратить в растущий поток выручки, как считает Лиза Су.