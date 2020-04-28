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Intel намеревается наладить производство процессоров Rocket Lake-S во втором полугодии

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Ресурс XFastest обнаружил неожиданное упоминание о процессорах Rocket Lake-S в документации Intel, имеющей отношение к исправлению дефектов в сетевых контроллерах серии Intel Foxville.

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Источник изображения: XFastest

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Сама информация об ошибках может быть интересна только узкому кругу специалистов, а вот последняя строчка слайда содержит упоминание о сроках начала производства процессоров Rocket Lake-S. Их выпуск компания планировала наладить во втором полугодии, но как на эти планы повлияет пандемия и последующий экономический кризис, остаётся только догадываться. Процессоры Rocket Lake-S должны сохранить исполнение LGA 1200 и совместимость с материнскими платами на базе наборов логики Intel 4xx.

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intel lga 1200 rocket lake-s
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