Издание The Wall Street Journal на этой неделе не только подтвердило давно курсировавшие слухи о смещении сроков дебюта флагманских моделей iPhone осенью этого года на месяц, но и заявило о сокращении объёмов заказов на выпуск всех смартфонов этой модели во втором полугодии на 20% от первоначального уровня.

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Источник изображения: Apple

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На осень этого года, если верить первоисточнику, запланирован дебют четырёх моделей iPhone. Самый компактный будет располагать 5.4-дюймовым дисплеем, две средние модели предложат дисплей на 6.1 дюйма, а самый крупный будет предлагать 6.7-дюймовый дисплей. Возможно, во времени их выход на рынок будет растянут достаточно сильно, и только часть успеет поступить в продажу в сентябре.

Значительная часть парка iPhone своими корнями уходит в 2015 год, и аналитики связывали с осенним обновлением надежды на запуск нового цикла модернизации клиентской базы, но в условиях пандемии и экономического спада рассчитывать на это становится всё труднее.