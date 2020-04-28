Квартальный отчёт AMD покажет, готова ли компания удержать темпы роста выручки
На этой неделе компания AMD должна опубликовать свой квартальный отчёт, и ожидания дальнейшей динамики рынка в известной степени повлияют на настроения инвесторов. По крайней мере, в случае с Intel так и произошло, поскольку светлое настоящее не смогло перевесить туманное будущее. AMD в первом квартале рассчитывала получить около $1,8 млрд, что на 42% больше выручки аналогичного периода прошлого года. Консенсус инвесторов, как отмечает блог Tech Trader Daily, сходится на сумме $1,78 млрд.
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рекламаПо поводу второго квартала ожидания инвесторов упоминают выручку в размере $1,92 млрд. Ключевым моментом является и способность AMD сохранить годовой прогноз на прежнем уровне. Компания ранее заявляла, что выручка за год вырастет на 28-30%, но консенсус инвесторов проходит чуть ниже этой границы – 27,7%.
Специалисты UBS предостерегают, что в серверном сегменте, который переживает бум, AMD получает только 25-30% выручки, и если во втором полугодии рынок ПК сократится, это больно ударит по выручке компании. Для экспертов Bank of America ключевыми факторами являются экспансия продукции AMD в серверном сегменте и способность Sony и Microsoft своевременно вывести на рынок новые игровые консоли. Они будут использовать заказные компоненты AMD нового поколения, и в случае успеха сформируют многолетний стабильный источник доходов для компании.
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