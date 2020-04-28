В Южной Корее прошли сертификацию четыре новые видеокарты AMD
Южнокорейские сертификационные органы периодически выдают информацию о неких графических решениях AMD, практическая ценность которой для рядового обывателя порой представляется сомнительной, поскольку определить модель по артикулу способны только знатоки, а они вести публичную разъяснительную работу не торопятся. На этой неделе агентство RRA сообщило о сертификации видеокарты AMD с условным обозначением 102-D16406.
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рекламаПопутно были заявлены ещё три изделия с обозначениями вида D16407, D16408 и D16409. Нельзя утверждать, что все они относятся к новому семейству Navi 2X, а также к среднему или верхнему ценовым диапазонам. Можно лишь утверждать, что всё течёт, всё меняется.
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