Южнокорейские сертификационные органы периодически выдают информацию о неких графических решениях AMD, практическая ценность которой для рядового обывателя порой представляется сомнительной, поскольку определить модель по артикулу способны только знатоки, а они вести публичную разъяснительную работу не торопятся. На этой неделе агентство RRA сообщило о сертификации видеокарты AMD с условным обозначением 102-D16406.

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Источник изображения: RRA

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Попутно были заявлены ещё три изделия с обозначениями вида D16407, D16408 и D16409. Нельзя утверждать, что все они относятся к новому семейству Navi 2X, а также к среднему или верхнему ценовым диапазонам. Можно лишь утверждать, что всё течёт, всё меняется.