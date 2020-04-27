Штурм 10-нм техпроцесса пока дорого обходится компании Intel
Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q содержал много разнообразной информации, включая и данные о степени влияния миграции на 10-нм техпроцесс на текущие доходы компании. Как выясняется, выручка на клиентском направлении в первом квартале сократилась на $143 млн из-за снижения спроса на настольные процессоры и чипсеты, но это частично компенсировалось (на $97 млн) ростом средней цены реализации на 4%. Высокий спрос на ноутбуки увеличил выручку Intel сразу на $1,1 млрд.
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рекламаОперационный доход клиентского подразделения Intel вырос за год на 38%, но в этой динамике были и негативные составляющие. Например, необходимость увеличивать объёмы выпуска 10-нм продуктов потребовала в первом квартале дополнительных расходов в размере $590 млн. Это вполне закономерно, особенно с учётом удвоения количества готовых 10-нм процессоров Tiger Lake по сравнению с аналогичным этапом жизненного цикла процессоров Ice Lake, который пришёлся на прошлый год. Ноутбуки на основе 10-нм процессоров Tiger Lake появятся во втором полугодии, их ассортимент превысит 50 моделей.
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