У жёстких дисков нашёлся повод подорожать
В своём очередном бесплатном дайджесте ресурс DigiTimes сообщает, что источники из числа поставщиков докладывают о намерениях корпорации Western Digital увеличить цены на свои жёсткие диски корпоративного класса.
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рекламаСообщается, что затраты производителя выросли, а логистика усложнилась и подорожала, поэтому массовые модели накопителей WDC для корпоративного сектора могут вырасти в цене более чем на 10%. Производство жёстких дисков сохранило высокую степень географической концентрации, а поэтому любые катаклизмы вроде наводнений или вспышки коронавируса живо сказываются как на доступности продукции этого типа, так и на её розничных ценах.
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