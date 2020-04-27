В своём очередном бесплатном дайджесте ресурс DigiTimes сообщает, что источники из числа поставщиков докладывают о намерениях корпорации Western Digital увеличить цены на свои жёсткие диски корпоративного класса.

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Источник изображения: Western Digital Corporation

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Сообщается, что затраты производителя выросли, а логистика усложнилась и подорожала, поэтому массовые модели накопителей WDC для корпоративного сектора могут вырасти в цене более чем на 10%. Производство жёстких дисков сохранило высокую степень географической концентрации, а поэтому любые катаклизмы вроде наводнений или вспышки коронавируса живо сказываются как на доступности продукции этого типа, так и на её розничных ценах.