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Zen 4 и DDR5: определён курс развития настольных процессоров AMD на 2022 год

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Уже почти не приходится сомневаться, что в 2021 году компания AMD представит 5-нм серверные процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4, которые получат конструктивное исполнение Socket SP5, поддержку PCI Express 5.0 и DDR5, став технологическим авангардом компании в борьбе за долю серверного рынка. Что будет происходить в потребительском секторе, до сих пор не было понятно, но сайт Gamers Nexus пытается устранить этот пробел.

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Источник изображения: AMD

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Проверенные источники сообщают представителям сайта, что у AMD на 2022 год запланирован анонс настольных процессоров с архитектурой Zen 4 и поддержкой DDR5. Подразумевается, что они получат новое конструктивное исполнение, простившись с долгожителем Socket AM4. Поддержку PCI Express 5.0 в настольном сегменте AMD внедрять не торопится, указанные процессоры ограничатся PCI Express 4.0. Одновременно гибридные процессоры с поддержкой DDR5 будут использовать архитектуру Zen 3+. Ну, а в мобильном сегменте AMD предложит процессоры с поддержкой LPDDR5 всё в том же 2022 году, если ничего не изменится.

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Теги

amd socket am4 ddr5 lpddr5 pci express 5.0 zen 4
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