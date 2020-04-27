Ещё в прошлом году стало заметно, как генерального директора AMD Лизу Су (Lisa Su) постепенно превращают в «свадебного генерала». Её приглашают на многие отраслевые мероприятия, в советы директоров сторонних компаний и разного рода ассоциации, а также сообщества муниципального уровня. На прошлой неделе она со страниц Twitter поведала о том, что стала членом Американской академии искусств и наук, которая существует с 1780 года.

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Источник изображения: Twitter, America Academy of Arts & Sciences

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В этом году она попала в список из 276 «новобранцев», которые достигли определённых высот в области искусства и науки, Лиза Су упоминается в качестве генерального директора AMD и инженера в области электротехники. Членство в Академии даётся пожизненно – в списке фигурируют учёные и общественные деятели прошлого: Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн, Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг. Для членства в Академии можно не быть гражданином США, для этого предусмотрена международная секция.