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Илон Маск счёл тему оптимизации задач под многоядерные процессоры актуальной

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На прошлой неделе глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в Twitter попытался возродить интерес к старому мему об эффективности некоторых видов деятельности, намекнув на простой основной части процессорных ядер при выполнении определённых вычислительных задач.

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Источник изображения: Twitter, Elon Musk

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Далее он сделал пояснение, согласно которому в актуальной версии бортового компьютера электромобилей Tesla на базе двух процессоров собственной разработки один из них основную часть времени не задействован.

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Источник изображения: Twitter, Elon Musk

В скором времени эта несправедливость будет устранена, как пообещал Илон Маск. Напомним, что Tesla уже давно обещает, что выпускаемые в настоящее время электромобили этой марки смогут обходиться без водителя после появления соответствующего программного обеспечения, а вся необходимая для этого аппаратная база у них уже есть. В крайнем случае, владельцам машин более старых лет выпуска придётся заменить тот самый бортовой компьютер, расположенный в нише за перчаточным ящиком.

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