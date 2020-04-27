Илон Маск счёл тему оптимизации задач под многоядерные процессоры актуальной
На прошлой неделе глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в Twitter попытался возродить интерес к старому мему об эффективности некоторых видов деятельности, намекнув на простой основной части процессорных ядер при выполнении определённых вычислительных задач.
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рекламаДалее он сделал пояснение, согласно которому в актуальной версии бортового компьютера электромобилей Tesla на базе двух процессоров собственной разработки один из них основную часть времени не задействован.
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В скором времени эта несправедливость будет устранена, как пообещал Илон Маск. Напомним, что Tesla уже давно обещает, что выпускаемые в настоящее время электромобили этой марки смогут обходиться без водителя после появления соответствующего программного обеспечения, а вся необходимая для этого аппаратная база у них уже есть. В крайнем случае, владельцам машин более старых лет выпуска придётся заменить тот самый бортовой компьютер, расположенный в нише за перчаточным ящиком.
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