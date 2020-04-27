Blackview BV9900 Pro с тепловизором доступен по скидке на AliExpress
Многое оборудование подвергается тепловым потерям и риску проникновения влаги. Но не у всех пользователей есть инструменты, которые в состоянии быстро найти поломку. Смартфон Blackview BV9900 Pro позволит решить эту проблему за считанные секунды. Для этого у него есть тепловизионная камера FLIR Lepton c FLIR MSX.
Будь то утечка в трубе, короткое замыкание или недостаточная вентиляция, Blackview BV9900 Pro может показать вам, с чего начать ремонт. Смартфон с помощью тепловизионной камеры может быстро просканировать оборудование с безопасного расстояния. Такой способ диагностики подходит прекрасно для обнаружения неполадок в труднодоступных местах.
Специальное программное обеспечение FLIR Tools даёт возможность импортировать и редактировать изображения, извлекать фотографии из снимка, сделанного с функцией MSX, создавать клоны фото для последующего редактирования, а также анализировать снимки и конвертировать в формат PDF.
Помимо камеры FLIR Lepton модели BV9900 Pro есть чем похвастаться. Смартфон заключён в прочный корпус, который имеет защиту от ударов, экстремальной температуры воздуха, воды и пыли. Защита соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G.
Для фото- и видеосъёмки в устройстве предусмотрен сенсор Sony IMX586 разрешением 48 Мп. Сердцем смартфона выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio P90 производства тайваньской компании MediaTek.
С 27 апреля до 2 мая 2020 года Blackview BV9900 Pro можно купить на AliExpress по сниженной цене. Акционная стоимость смартфона составляет 440 долларов. Кроме того, китайская компания предлагает модель прошлого поколения под названием BV9800 Pro. Она тоже оборудована тепловизионной камерой. Цена составляет 400 долларов. Больше о применении тепловизора в смартфонах Blackview вы можете прочитать по этой ссылке.
Купить Blackview BV9900 Pro со скидкой
Купить Blackview BV9800 Pro со скидкой
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