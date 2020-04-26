Новые рекорды в разгоне памяти обычно синхронизированы по времени с появлением на рынке новых процессоров, но Intel и AMD уже несколько месяцев подряд соответствующую активность сосредоточили в мобильном сегменте, а разгон памяти его сильной стороной не является. Сегодня рейтинг HWBot возглавил провокационный результат, условно соответствующий разгону памяти в двухканальном режиме с четырьмя модулями до DDR4-7200.

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Источник изображения: HWBot, DDEVIL616

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Сразу становится понятно, что здесь что-то не так. Действительно, автор эксперимента либо по неопытности, либо со злым умыслом зарегистрировал результат с лишним удвоением частоты, поскольку в реальности память работает в умеренном режиме DDR4-3600.

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Источник изображения: CPU-Z

Если обратиться к реальному рекорду разгона, который волею судеб отодвинут на второе место, то становится понятно, что для разгона до режима DDR4-6054 использовался единственный модуль памяти в связке с процессором AMD Ryzen 5 3600X.

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Источник изображения: CPU-Z

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На таких частотах использовать четыре модуля памяти в двухканальном режиме нынешние платформы Intel и AMD пока не позволяют. Надо полагать, ложный рекорд будет переквалифицирован модераторами HWBot в заурядный результат статистики уже сегодня.