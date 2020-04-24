После публикации квартальной отчётности акции Intel начали терять в цене, поскольку все попытки руководства компании доказать её устойчивость в условиях кризиса разбились от отсутствие обновлённого годового прогноза. Зато в сфере увеличения объёмов выпуска продукции Intel смогла себя неоднократно похвалить устами генерального директора Роберта Суона (Robert Swan).

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Как выясняется, Intel изначально рассчитывала на высокий спрос в первом полугодии, даже без учёта влияния коронавируса. В этом смысле всё достаточно просто: она уже не первый квартал пытается угнаться за спросом, поскольку застрявшие в 14-нм технологии кристаллы процессоров становятся всё крупнее, и для поддержания прежних объёмов выпуска нужно больше кремниевых пластин. В силе остаются планы увеличить в этом году количество обрабатываемых пластин на 25%.

Первоначально Intel планировала сформировать в этом году некоторый запас готовых продуктов, чтобы оперативнее реагировать на резкие скачки спроса. Вспышка коронавируса с присущей ей тенденцией перехода на удалённую работу вызвала перекос в сторону мобильных процессоров, но Intel и без этого прилагала усилия к устранению их дефицита. В результате, ей удалость не отстать от спроса в минувшем квартале, но и запаса процессоров при этом сформировано не было. В первом полугодии спрос на компоненты для ПК будет стабильным, как считают в Intel, хотя и с уклоном в сторону ноутбуков. Далее по потребительскому рынку уже должен ударить глобальный экономический кризис.