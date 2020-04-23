Президент китайского представительства Intel Йен Ян (Ian Yang) дал подробное интервью изданию CGTN, в котором отметил растущую роль Китая в бизнесе корпорации Intel. В конце прошлого года доля китайского рынка в совокупной выручке компании превышала 27%. В условиях пандемии, как отмечает представитель Intel, китайские предприятия компании не прекращали свою работу, предпринимая необходимые меры для защиты сотрудников от инфицирования. Опыт китайского подразделения теперь будет применяться в других странах.

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Источник изображения: CGTN

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В Китае Intel рассчитывает на быстрое восстановление и трансформацию местной экономики. Власти страны готовы выделить до $100 млрд на обновление инфраструктуры, компания Intel готова оказать посильное участие в этой трансформации. В КНР компания присутствует 35 лет, и новейшие инициативы американских властей по переносу производства обратно в США вряд ли осуществимы в силу чисто экономических соображений. Intel давно стала глобальной компанией, до 80% всей активности она ведёт за пределами США, и вряд ли эту ситуацию удастся кардинальным образом изменить только из-за политических амбиций руководства США.