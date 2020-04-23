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Операционная прибыль SK Hynix подскочила в три с лишним раза

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Давно понятно, что резкий скачок спроса на серверные компоненты и ноутбуки оказал положительное влияние на динамику финансовых показателей производителей памяти, не стала исключением и статистика южнокорейской компании SK Hynix. В первом квартале её удалось выручить $5,84 млрд, операционная прибыль составила $649 млн, чистая прибыль достигла $526 млн.

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Источник изображения: AnandTech

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Если рассматривать эти показатели в динамике, то операционная прибыль SK Hynix в годовом сравнении сократилась на 41%, но таково неизбежное последствие падения цен на память за прошедший год. Зато в последовательном сравнении операционную прибыль удалось увеличить на 239%, а выручка при этом выросла на 4%. Серверная память и серверные же SSD-накопители стали главными драйверами роста, а вот память для мобильных устройств стала продаваться хуже. Если пандемия затянется, SK Hynix ожидает негативного влияния на свою производственную деятельность и существенного усиления колебаний спроса на конечных рынках.

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Теги

полупроводники nand коронавирус sk hynix
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