Платы ASRock на базе Intel Z490 тоже обеспечат поддержку Rocket Lake
Вряд ли поддержка PCI Express 4.0 в сочетании с процессорами семейства Rocket Lake-S будет исключительным свойством материнских плат Gigabyte на основе чипсета Intel Z490, которые активно обсуждались вчера. Японский блогер Komachi Ensaka обнаружил в описании материнской платы ASRock Z490 PG Velocita упоминание о поддержке процессоров Intel Core десятого и последующего поколений.
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рекламаВ последнем случае, вероятно, речь идёт о процессорах Rocket Lake, которые сохранят конструктивное исполнение LGA 1200. Они будут сочетать 14-нм кристалл с архитектурой вычислительных ядер Willow Cove и 10-нм кристалл с графикой поколения Intel Xe (Gen 12). Поддержка PCI Express 4.0 должна быть реализована, но ASRock в данном случае не торопится её декларировать.
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