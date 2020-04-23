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Производители ноутбуков по-разному смотрят на перспективы третьего квартала

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Сайт DigiTimes вчера опросил различных представителей отрасли на тему продолжительности повышенного спроса на ноутбуки. Контрактный производитель Compal Electronics считает, что спрос будет сохраняться до конца года, поскольку корпоративный сектор пока не насыщен ноутбуками. Производитель систем охлаждения Auras считает, что в третьем квартале спрос на ноутбуки со стороны корпораций уступит место частному сектору, поскольку к тому моменту производители выпустят новые модели ноутбуков.

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Источник изображения: HP Inc.

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Спрос на микросхемы и процессоры для применения в ПК и бытовой электронике, по мнению источника, должен упасть в третьем квартале, поскольку инициированный пандемией бум исчерпает себя к середине года. Вспышка коронавируса нарушит все традиционные сезонные закономерности, ведь в третьем квартале обычно наблюдается подъём рынка.

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