TSMC на прошлой неделе отметила, что спрос на компоненты для игровых консолей вырос после перехода большинства стран на принцип самоизоляции граждан. В случае с продукцией Nintendo это привело к дефициту консолей Switch, которые спекулянты сейчас перепродают с двойной наценкой. В Японии официальные поставки Switch приостановлены до конца месяца или середины мая.

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Как отмечает Nikkei Asian Review , партнёры Nintendo по выпуску консоли Switch получили уведомление о намерениях компании увеличить годовой объём производства на 10% от текущего плана в 20 млн выпущенных консолей.

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Источник изображения: Nintendo

Некоторые компоненты для Switch в этом квартале будут выпущены в количестве, увеличенном в полтора раза, чтобы обезопасить смежников от возможных перебоев с поставками. Должна от подобных тенденций выиграть и компания NVIDIA, которая снабжает игровые консоли Switch своими процессорами семейства Tegra.