Nintendo готова увеличить объёмы производства Switch на 10%, но пока консоли в дефиците
TSMC на прошлой неделе отметила, что спрос на компоненты для игровых консолей вырос после перехода большинства стран на принцип самоизоляции граждан. В случае с продукцией Nintendo это привело к дефициту консолей Switch, которые спекулянты сейчас перепродают с двойной наценкой. В Японии официальные поставки Switch приостановлены до конца месяца или середины мая.
рекламаКак отмечает Nikkei Asian Review, партнёры Nintendo по выпуску консоли Switch получили уведомление о намерениях компании увеличить годовой объём производства на 10% от текущего плана в 20 млн выпущенных консолей.
реклама
Некоторые компоненты для Switch в этом квартале будут выпущены в количестве, увеличенном в полтора раза, чтобы обезопасить смежников от возможных перебоев с поставками. Должна от подобных тенденций выиграть и компания NVIDIA, которая снабжает игровые консоли Switch своими процессорами семейства Tegra.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила