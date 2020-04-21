Перекосы в пользу Intel вовлекли UserBenchmark в скандал с изгнанием со страниц Reddit
Профильные ресурсы уже давно обращают внимание на странности в присвоении рейтинга процессорам Intel и AMD в системе тестирования UserBenchmark. Даже если в отдельных дисциплинах продукция AMD вырывается вперёд, система неизбежно даёт изделиям Intel более высокий рейтинг.
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рекламаС критикой в адрес создателей бенчмарка уже выступили многие авторитетные ресурсы, но те лишь стали сильнее огрызаться. Администрация Reddit не нашла в сложившейся ситуации иного способа наказать их, кроме как запретить публиковать на своих страницах ссылки на результаты тестирования процессоров в UserBenchmark.
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