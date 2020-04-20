Radeon HD 7970 при помощи очень холодной воды обновил рекорд 3DMark Sky Diver
Российский оверклокер Nazar любимому хобби в эти дни уделяет не так много времени, чтобы от рекордов пестрело в глазах каждый день, но отметиться с шестым местом в модельном зачёте 3DMark Vantage Performance он смог с результатом 61 254 балла, разогнав видеокарту Radeon HD 7970 марки ASUS до 1300/7400 МГц.
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рекламаНаш соотечественник уже не первый год эксплуатирует так называемый «чиллер» марки HAILEA, который позволяет добиваться заметного снижения температуры охлаждающей жидкости по сравнению с комнатной. Это помогает проводить эксперименты круглый год, без оглядки на климатические условия. В рамках конкретного эксперимента компанию видеокарте Radeon HD 7970 составил центральный процессор Intel Core i9-7980XE, который удалось разогнать до 5.2 ГГц с использованием аналогичного способа охлаждения, все 18 ядер и 36 потоков оставались активными.
Первого места с результатом 49 357 баллов тестовой системе удалось достичь в 3DMark Sky Diver при частотах видеокарты 1310/7600 МГц.
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