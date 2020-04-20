Южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники сообщило, что пока Samsung довольствуется объёмом продаж смартфонов серии Galaxy S20, который соответствует популярности их предшественников только на 60%. По собственным оценкам Samsung Electronics, этот уровень достигает 80%.

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Источник изображения: Yonhap News

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Подобная динамика подтверждает снижение спроса на дорогие смартфоны в условиях пандемии. Даже фактор распространения сетей 5G не оказывает решающего воздействия, хотя представители TSMC в конце прошлой недели сохранили прогноз о проникновении подобных устройств на текущий год – на долю 5G-смартфонов должно приходиться не менее 15% продаж, хотя общие объёмы реализации и сократятся.