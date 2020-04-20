Серия Samsung Galaxy S20 уступила предшественнице в популярности на 40%
Южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники сообщило, что пока Samsung довольствуется объёмом продаж смартфонов серии Galaxy S20, который соответствует популярности их предшественников только на 60%. По собственным оценкам Samsung Electronics, этот уровень достигает 80%.
реклама
рекламаПодобная динамика подтверждает снижение спроса на дорогие смартфоны в условиях пандемии. Даже фактор распространения сетей 5G не оказывает решающего воздействия, хотя представители TSMC в конце прошлой недели сохранили прогноз о проникновении подобных устройств на текущий год – на долю 5G-смартфонов должно приходиться не менее 15% продаж, хотя общие объёмы реализации и сократятся.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила