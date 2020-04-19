Специалисты Goldman Sachs со страниц блога Tech Trader Daily заявляют, что расходы корпораций в марте упали до минимального уровня с 2004 года, и даже в кризис 2008-2009 годов этот уровень был выше. В отличие от предыдущих кризисов, сейчас компании связаны социальными обязательствами по сохранению уровня оплаты труда и занятости, поэтому они ограничены в возможностях оптимизации затрат. Эта проблема станет характерной для ситуации с распространением коронавируса.

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Источник изображения: HP Inc.

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Кризис этого года больно ударит по сегменту потребительской электроники, где спад спроса и низкий уровень цен сохранятся и в следующем году. Как уже отмечалось, компания Apple может столкнуться с существенным снижением объёмов продаж iPhone в этом полугодии. В целом, мировой рынок смартфонов будет страдать от слабого спроса и в следующем году, как считают эксперты Goldman Sachs.

Если обратиться к сегменту ПК, то и здесь подъём спроса, характерный для первого квартала, должен смениться падением спроса в последующих периодах. Если говорить непосредственно о бизнесе HP Inc., то здесь переход на электронный документооборот в условиях самоизоляции ещё сильнее ударит по реализации расходных материалов для устройств печати.