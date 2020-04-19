На уходящей неделе на YouTube-канале мэра Сан-Хосе появился видеоролик с записью виртуального заседания недавно созданного консультативного органа, который ставит своей целью поиск путей скорейшего восстановления экономической и хозяйственной деятельности так называемой Кремниевой долины, которая тоже страдает от вспышки коронавируса.

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Источник изображения: YouTube

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Примечательно, что интересы разработчиков полупроводниковой продукции в этом Совете представляют председатель совета директоров Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) и генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). В своей вступительной речи глава компании отметила, что общество столкнулось с беспрецедентным кризисом, для решения которого пока нет готовых рецептов. Не приходится сомневаться, что для некоторых сфер экономики реализованные в разгар пандемии меры в дальнейшем станут «новыми нормами», как выразилась Лиза Су. Она призвала членов Совета сообща решать проблемы, с которыми сталкивается локальное сообщество в условиях самоизоляции и экономического спада. Стремясь вернуть предприятия к нормальному режиму работы, не следует забывать о безопасности людей, как резюмировала глава компании.