Lenovo использует для своих игровых компьютеров материнские платы собственной марки Legion
Статус крупнейшего в мире производителя компьютеров и ноутбуков заставляет компанию Lenovo жёстко контролировать собственные издержки. В лучших традициях китайской промышленности, это подразумевает собственное производство материнских плат. Представителям сайта Guru of 3D попались на глаза откровения китайских источников, обнаруживших фотографии материнских плат марки Legion.
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рекламаПод этой маркой Lenovo продаёт игровые компьютеры и ноутбуки, поэтому очевидно, что попавшие на фото платы предназначены для «внутреннего использования». Одна из плат основана на наборе логики серии Intel 300, а вторая готовится к анонсу процессоров Comet Lake-S в исполнении LGA 1200, поскольку основана на наборе логики Intel B460.
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Компоновка и формфактор этих материнских плат очевидным образом ориентируют их на применение в готовых компьютерах Lenovo. Устройство системы охлаждения кажется достаточно примитивным по меркам розничного рынка, но в этом и заключается оптимизация затрат.
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