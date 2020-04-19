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Lenovo использует для своих игровых компьютеров материнские платы собственной марки Legion

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Статус крупнейшего в мире производителя компьютеров и ноутбуков заставляет компанию Lenovo жёстко контролировать собственные издержки. В лучших традициях китайской промышленности, это подразумевает собственное производство материнских плат. Представителям сайта Guru of 3D попались на глаза откровения китайских источников, обнаруживших фотографии материнских плат марки Legion.

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Источник изображения: Weibo, Guru of 3D

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Под этой маркой Lenovo продаёт игровые компьютеры и ноутбуки, поэтому очевидно, что попавшие на фото платы предназначены для «внутреннего использования». Одна из плат основана на наборе логики серии Intel 300, а вторая готовится к анонсу процессоров Comet Lake-S в исполнении LGA 1200, поскольку основана на наборе логики Intel B460.

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Источник изображения: Weibo, Guru of 3D

Компоновка и формфактор этих материнских плат очевидным образом ориентируют их на применение в готовых компьютерах Lenovo. Устройство системы охлаждения кажется достаточно примитивным по меркам розничного рынка, но в этом и заключается оптимизация затрат.

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Теги

материнские платы lenovo comet lake-s lga 1200 lenovo legion
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