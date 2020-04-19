Radeon RX 580 обновил рекорд 3DMark Fire Strike Ultra под российским флагом
Глотком свежего воздуха в уныло унифицированной новостной ленте становится ссылка на новый рекорд российского энтузиаста 12, зарегистрированный на страницах HWBot в модельном рейтинге видеокарты Radeon RX 580. Как вы можете помнить, на уходящей неделе Владимир уже освежал рекорд 3DMark Fire Strike Extreme, теперь очередь дошла до категории Ultra.
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рекламаКак и в предыдущем эксперименте, видеокарта охлаждалась системой фазового перехода каскадного типа, частоты достигли 1750/8940 МГц, центральный процессор Intel Core i9-9900K при аналогичном способе охлаждения достиг частоты 6.0 ГГц. Активность сохраняли все восемь ядер и шестнадцать потоков. Результат в 4677 баллов стал лучшим в модельном зачёте Radeon RX 580.
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