Как сообщает Nikkei Asian Review, порождённый пандемией коронавирус дефицит медицинских масок и респираторов вывел на китайский рынок более 28 тысяч новых производителей этого вида медицинских принадлежностей. Среди них есть как промышленные гиганты типа Foxconn, так и небольшие компании, у которых нет ни опыта, ни должного контроля за качеством продукции.

реклама

Источник изображения: Reuters

реклама

По сообщениям источника, это уже стало причиной недовольства европейских клиентов, получающих свежие партии медицинских принадлежностей из КНР. Так, в Нидерландах власти оказались недовольны качеством полученных медицинских масок, а властям Испании пришлось вернуть в Китай партию тестов на COVID-19, которые оказались бракованными.

На территории КНР выпускается половина мирового объёма производства медицинских масок. До пандемии местная промышленность могла выпускать менее ста миллионов масок ежедневно, сейчас это количество приблизилось к 200 млн масок. За две первые недели апреля китайские таможенники конфисковали 32 млн экспортируемых масок, которые не отвечали требованиям к качеству медицинской продукции. Ужесточение контроля опять усугубит дефицит масок по всему миру, как справедливо ожидают эксперты. С другой стороны, снижать планку качества в данном случае «смертельно опасно», если говорить буквально.