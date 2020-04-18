В этом квартале объёмы продаж iPhone упадут на треть
Агентство Bloomberg сообщает, что кажущийся удачным ходом выпуск iPhone SE версии 2020 года особо не поможет Apple с точки зрения объёмов продаж смартфонов в этом квартале. Количество проданных iPhone в текущем квартале может сократиться на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как ожидают аналитики Goldman Sachs. К четвёртому кварталу рынок немного восстановится, но всё равно уступит прошлогодней статистике на два процента.
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рекламаЕстественно, в условиях порождённого пандемией экономического кризиса снизится и средняя цена реализации смартфона марки Apple. Опрошенные Bloomberg аналитики сходятся во мнении, что во втором квартале компания продаст не более 28 млн iPhone. Самый оптимистичный прогноз в этой сфере подразумевает снижение объёмов реализации на 27%.
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