В китайской SMIC компания TSMC не признаёт конкурента
Присутствовавшим на квартальном мероприятии TSMC аналитикам не удалось выяснить у представителей компании, потеряла ли она часть заказов HiSilicon на производство мобильных процессоров, которые Huawei могла передать китайской компании SMIC. Зато под занавес мероприятия прозвучал вопрос об отношении TSMC к амбициозному китайскому конкуренту.
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рекламаВо-первых, руководство TSMC поставило под сомнение тот факт, что SMIC увеличивает свою долю рынка. Свои услуги TSMC считает лучшими на рынке, и все ведущие компании являются её клиентами. Сама TSMC не только не теряет рыночные позиции, но и укрепляет их. Во-вторых, у TSMC много клиентов из Китая. Даже если SMIC ведёт себя агрессивно, TSMC пока удаётся с ней успешно конкурировать.
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