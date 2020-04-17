Представители TSMC на квартальном отчётном мероприятии не смогли избежать множества вопросов о влиянии пандемии коронавируса на бизнес компании и отрасль в целом. Прогноз по выручке на год компании пришлось пересмотреть, поскольку спрос на конечных рынках неизбежно снизится даже в том случае, если распространение коронавируса удастся остановить в июне. Рынок полупроводниковых изделий без учёта памяти по итогам года останется на уровне прошлого или немного снизится, а вот выручка в сегменте контрактного производства может вырасти на 8-12%. Собственную выручку по итогам года в долларовом выражении TSMC рассчитывает увеличить на 15-19%.

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Источник изображения: TSMC

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По словам представителей TSMC, пока коронавирус не оказал влияния на производственную деятельность компании. Единственный выявленный случай заражения сотрудника не допустил распространения инфекции среди персонала производственных предприятий, сейчас пациент уже выздоровел и находится на дополнительном карантине. Задержки с поставками литографического оборудования пока не так существенны, чтобы оказать негативное влияние на сроки выпуска новой продукции. Для настройки нового оборудования у TSMC достаточно компетентных специалистов на Тайване, чтобы пережить временную изоляцию без ущерба для бизнеса.

Сейчас многие сотрудники TSMC переведены на удалённую работу, но руководство компании не верит, что подобная практика приживётся после завершения пандемии. Подобные ситуации возникают раз в сотню лет, по мнению руководства TSMC, и на решение о строительстве предприятия в США, например, они сами по себе оказать влияние не в силах.